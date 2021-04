ALAMIN: Hanggang kailan pwedeng magpaturok ng 2nd dose ng COVID vaccine

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Marami ang may agam-agam kung hanggang kailangan maaaring maantala ang pagtuturok ng ikalawang dose ng bakuna kontra COVID-19 lalo’t hindi pa regular ang dating ng vaccine supply para sa Pilipinas.

Ayon kay Dr. Beverly Lorraine Ho, direktor ng Department of Health Disease Prevention and Control Bureau, walang saktong takdang petsa para dito.

“Ang kinakatakutan lang pag sobra kang na-delay doon sa second dose mo baka makalimutan mo, that’s number 1. Second, gusto lang natin i-make sure within that time. Kunwari sa AstraZeneca sinasabi natin ideally at 12 weeks. So 12 weeks onward kahit 13 weeks, 14 weeks ok lang naman. Rest assured na sinisiguro natin with our partnership with WHO (World Health Organization) and COVAX na makakarating 'yung second dose nung mga nag AstraZeneca kasi marami pong nag-aalala. Rest assured it will arrive,” sabi ni Ho.

Sa panayam sa segment na Bakuna Muna sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga, sinabi ni Ho na maging ang effectivity ng mga bakuna at kung kailangang gawin ito taon taon ay pinag-aaralan pa rin.

“Ngayon pinag-aaralan siya, remember within one year ago lang po nagawa 'yung bakuna. So 'yung longest follow-up ng bakuna is actually one year pa lang ngayon so continuously nating chine-check. Every month tinitingan ng manufacturers humaba ba ang protection? Malay natin 2 years pala 'yung protection o five years. Wala pa pong desisyon d'yan. As soon as we get more data, we will know na yearly ba ito or every 5 years or every 3 years.”

Bukod dito, sinagot din ni Ho ang ilang mga katanungan ng publiko tungkol sa COVID-19.

DAHIL SA SUPPLY ISSUE, POSIBLE BANG MAG MIX AND MATCH NG BAKUNA KONTRA COVID-19:

“Pati ibang bansa they are encountering itong issue na baka hindi dumating yung stocks, etc. kaya meron nang nag-aaral niyan. Merong collaborations between brands sa ibang bansa pero kung ang tanong natin kung meron na bang ebidensiya na mag mix and match ka ng COVID vaccines, wala pa po. Talagang pag-aaral, ongoing pa silang lahat.”

ANG FREELANCE CAREGIVER BA AY MAKAKASAMA SA A1 PRIORITIES:

“Yes po, you’re considered frontline worker so kasama po kayo.”

LIGTAS BANG MAGPABAKUNA KONTRA COVID-19 ANG PEOPLE LIVING WITH HIV:



“Kailangan nyo rin magpabakuna. Kino-consider din po kayong immunocompromised so mahalagang magbakuna kayo. Wala namang ibang kinakailangang kakaibang clearance for our persons living with HIV so please sign up na po and get yourself vaccinated.”

ANONG BAKUNA ANG LIGTAS GAMITIN PARA SA MGA SENIOR AT MAY COMORBIDITIES:

“So far po 'yung dalawang bakuna na available sa ating country—Sinovac and AstraZeneca ok na ok po sila sa mga with comorbidities po.”

SAKALING TUMANGGING MAGPABAKUNA NG SINOVAC AT MAS NAIS ANG PFIZER O ASTRAZENECA, MAY TYANSA BANG MABAKUNAHAN PA:

“Hindi naman tayo tumatanggi basta gustong magpabakuna. Ang tanong ko lang sa inyo is ano ba yung risk profile niyo. Kayo po ba ay nakakatanda, may sakit po ba kayo…kasi 'yun ang mga bagay na nagsasabi na baka dapat mas maaga kayong magpabakuna at better na hindi na po kayo maghintay.”

PWEDE BANG MAGPABAKUNA ANG MAY GOITER, DIABETES AT HYPERTENSION. PWEDE RIN BANG MALIGO MATAPOS MAGPABAKUNA:

“Sa mga may comorbidities, pwede pong magpabakuna hindi po yan contraindication. Pwede pong maligo after you get your vaccine, wala namang bawal.”

KUNG WALANG SAKIT, PWEDE BANG HINDI NA MAGPABAKUNA:

“Lahat ng tao at risk na magka-COVID at lagi nga nating sinasabi na hindi normal na trangkaso ang COVID. Kaya mo siyang ikamatay at yung worse, nung nagkakasakit ka ma-isa ka lang. Wala pang pwedeng mag alaga sa 'yo. Napakalungkot ang sakit na COVID so kung ayaw nating mangyari sa atin, kailangan talaga nating magpabakuna.”

