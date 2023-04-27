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Ilang usaping politikal layong idagdag sa Grade 10 curriculum

ABS-CBN News

Posted at Apr 27 2023 08:34 PM

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Planong alisin ng DepEd ang mother tongue bilang subject sa Grades 1-3 base sa inilabas na draft curriculum ng basic education. Posible ring idagdag sa aralin sa Grade 10 ang mga isyung may kinalaman sa West Philippine Sea, paglabag sa karapatang pantao, at extrajudicial killings. Nagpa-Patrol, Arra Perez. TV Patrol, Huwebes, 27 Abril 2023. 

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Read More:  education   edukasyon   Grade 10   Extra-judicial killings   West Philippine Sea  