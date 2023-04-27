Ilang usaping politikal layong idagdag sa Grade 10 curriculum
ABS-CBN News
Posted at Apr 27 2023 08:34 PM
PatrolPH, Tagalog News, TV Patrol, West Philippine Sea
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