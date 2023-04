Dahil sa pagpaparinig, babae pinagsasaksak sa QC

Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Sugatan ang isang babae matapos umano saksakin ng kapatid ng kinakasama niya dahil sa pagpaparinig ng biktima sa Brgy. Pasong Tamo, Quezon City.

Bakas pa sa damit ng lalaking suspek ang dugo mula sa umano’y pagsaksak niya sa kinakasama ng kapatid sa Calamansi Street sa Pasong Tamo.

Ayon kay Police Captain Anthony Dacquel ng QCPD Station 14, napikon ang suspek sa biktima dahil pana’y umano ang pagpaparinig nito sa kanya pero giit niya wala naman silang alitan ng biktima.

Nasa second floor ang suspek nang utusan siyang bumaba ng kaniyang kuya dahil hihiga sa taas ang biktima, pero imbes na sumunod, napikon ang suspek at naalala ang mga pagpaparinig at 'di umano'y pananakot sa kaniya ng kinakasama ng kapatid.

Nagdilim umano ang kaniyang paningin kaya kumuha siya ng kutsilyo at inundayan ng saksak ang biktima.

Nagtamo ng isang tama sa leeg at dalawa sa balikat ang biktima.

Matapos ang inisyal na imbestigasyon ng PNP, nagpasya ang biktima na hindi na magsampa ng reklamo. Nakipag-areglo na lang din ang suspek.

Ligtas na ang biktima na kasalakuyang nagpapagaling sa ospital.