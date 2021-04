Lugaw, boundary fee handog ng Sampaloc police sa mga tricycle driver sa Maynila

Watch more in iWantTFC

MAYNILA—Bukod sa pagkain, may iba pang handog ang mga pulis sa Sampaloc, sa lungsod na ito, sa mga nasasakupan nila lalo na sa mga namamasadang tricycle driver.

Sagot na rin nila ang boundary fee ng mga tricycle driver na binabayaran nila sa kanilang operator.

Kada araw ay nasa P200 din ang kanilang boundary fee na kinakaltas sa kita nila at kakarampot na lamang ang naiuuwi nila lalo na ngayong modified ECQ at matumal pa rin ang biyahe.

Ang ipinamimigay ng mga pulis ay galing sa kontribusyon ng mga kabaro sa Sampaloc.

Dadaanin sana nila sa raffle ang mananalo ng boundary fee pero dahil may nalikom sila na sapat na halaga ay higit 20 tricycle driver na bumibiyahe ang naabutan nila ng tulong pinansiyal.

Nagpakain din sila ng lugaw at meron ding libreng checkup para sa kanilang blood pressure, lalo’t marami sa namamasada ngayon ay may edad na at kailangan din bantayan ang kanilang mga kalusugan ngayong may banta pa ng COVID-19.

Mga tsuper sa Blumenttritt ang balak nilang bigyan ng tulong ng mga pulis. — TeleRadyo 27 Abril 2021