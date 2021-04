Ilang ospital ramdam ang epekto ng pagbaba ng naitatalang COVID-19 cases

Watch more in iWantTFC

Bagama't libo-libo pa rin ang naitatalang bagong kaso ng COVID-19 sa kada araw, naniniwala ang Department of Health (DOH) at OCTA Research Group na may bahagya nang pagbagal sa pagtaas ng mga kaso sa bansa. Pero ramdam naman kaya ng mga ospital ang epekto nito sa kanilang operasyon? Hinikayat din ng DOH ang local government units na mag-invest sa primary health care units sa mga barangay. Nagpa-Patrol, Johnson Manabat. TV Patrol, Martes, 27 Abril 2021