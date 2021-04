DILG chief pabor sa pagpapalawig ng MECQ sa NCR Plus

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Pabor si Interior Secretary Eduardo Año na palawigin pa ang modified enhanced community quarantine sa Metro Manila at katabing apat na mga lalawigan ng Rizal, Cavite, Bulacan at Laguna.

“Sayang, kasi maganda na yung takbo natin ngayon. Although tumataas, pero napababa natin yung rate. Meron pa tayong 8,000 to 10,000 new cases a day. Sana mapababa natin ito sa 3,000 below,” sabi ni Año.

Sa TeleRadyo, sinabi ni Año na inaasahan niyang mas bababa ang bilang ng kaso ng COVID-19 kung mananatili pa rin sa MECQ ang NCR.

“Para sa akin, para tuloy-tuloy ang magandang trend ay palawakin pa natin nang konti yung MECQ,” ayon kay Año.

Aniya, maraming dapat na makonsidera sa magiging desisyon tungkol sa quarantine classification ng NCR Plus tulad ng ekonomiya at social factor.

Ito aniya ang pag-uusapan sa pulong ng Inter-Agency Task Force ngayong Martes kung saan magkakaroon ng presentation ang health experts at hihintayin na rin ang rekomendasyon ng metro mayors tungkol dito.

“Kung ano yung magiging collective consensus o agreement of the IATF at kung ano yung magiging desisyon ng ating Pangulo, susunod tayo doon," sabi niya.

Ang kasalukuyang MECQ sa NCR Plus ay tatagal hanggang Abril 30. Bago nito, isinailalim sa enhanced community quarantine mula Marso 29 hanggang Abril 11 ang nasabing area.

“Bukas ay nagtawag ang ating pangulo na meeting with selected IATF members at ini-expect natin na magkaroon ng announcement tomorrow kung ano man yung magiging bagong classification natin,” dagdag niya.

Nitong Lunes, pumalo na sa 1,006,428 ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa bansa, kabilang na dito ang 74,623 na active cases.

- TeleRadyo 27 Abril 2021