PNP officials pinuna sa 'magulong kuwento' tungkol sa 990 kilo ng shabu

Pinuna ng mga kongresista ang tila buhol-buhol na kuwento ng mga opisyal ng Philippine National Police na may kinalaman sa pagkakasabat sa may 990 kilo ng hinihinalang shabu noong nakaraang taon. Tingin ng isang opisyal ng PNP, may hidwaan sa hanay ng mga pulis na may kinalaman sa usapan. Nagpa-Patrol, RG Cruz. TV Patrol, Miyerkoles, 26 Abril 2023.