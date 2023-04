Watch more on iWantTFC

MAYNILA – Aminado si Union of Local Authorities of the Philippines (ULAP) at Quirino Governor Dakila Cua na mahihirapan ang mga lokal na pamahalaan sa Pilipinas na suspendihin ang mga aktibidad na malakas ang konsumo ng tubig.

Kasunod ito ng suhestiyon ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System na suspendehin muna ng mga local government unit ang mga aktibidad na malakas ang konsumo ng tubig tulad ng operasyon ng resort.

“Yan ay isang napakahirap na gawain, kasi siyempre turismo ang isang hanapbuhay na pinagkakaitaan ng mamamayan, pero nakikita naman po namin ang magandang layunin, na talagang kulang ang supply ng tubig,” ayon sa opisyal.

“Sa totoo lang po talagang, kailangan po ito ng mga resources, at talagang, siguro kakailanganin talaga ‘to ng lahatang pagpaplano,” dagdag pa niya.

Ani Cua, ang pwedeng pagtuunan ngayon ng mga lokal na pamahalaan ay ang leakage o tagas sa mga iba-ibang sistema ng patubig.

“Yung mga leakages, yang ang isang pwedeng tugunan ng mga LGU, hanapin yung mga tulo diyan at kailangan, hanapan ng solusyon agad,” aniya.

HInimik din ni Cua ang publiko na maging masinop sa pagtitipid at paggamit ng tubig.

--TeleRadyo, 26 April 2023