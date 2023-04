Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Lumalaki ang posibilidad na maramdaman na ang epekto ng El Niño, ayon sa state weather bureau PAGASA.

"Nakikita po natin na unti-unting tumataas po yung posibilidad ng pagdating ng El Nino, within at least at 2 or 3 months, yun po yung nakikita natin," sinabi ngayong Martes ni PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section chief Ana Liza Solis.

Kabilang aniya sa mga epekto ng El Niño ang mainit na panahon na posibleng mauwi sa dry spell, na maaaring sabayan din ng malalakas na bagyo at habagat sa iba pang bahagi ng bansa.

"Paghandaan pa rin po natin yung tinatawag na rainfall event na posibleng makapagpabaha at landslide doon sa mga prone area, lalo na sa mga kababayan natin sa Luzon, dahil 'yan po yung tinatawag na mga Type 1 climate o yung nasa western section ng Luzon na usually po yan ay affected ng enhanced habagat," ani Solis sa panayam ng TeleRadyo.

"Doon po sa ating mga kababayan naman lalong-lalo na po dito sa mga mas kokonti ang usually na nararanasan na ulan during the last quarter of the year, diyan din po sa may parte ng Visayas at some portion of Mindanao, so yung epekto naman po ng mga dry spell at drought, yan po yung paghandaan natin," dagdag niya.

Tiniyak naman ni Solis na makikipag-ugnayan ang PAGASA sa iba pang mga ahensya ng gobyerno para mapaghandaan din ang epekto ng El Niño.

Pinayuhan na rin niya ang publiko na paghandaan ito.

"Habang nagkakaroon tayo ng malakas na habagat sa Luzon, there will be areas that might experience below normal dyan po sa may Visayas and Mindanao so yun po yung ating paghahanda. Ngayon pa lang, pasok ang habagat, ipon tayo ng tubig," sabi ng opisyal.

— TeleRadyo, 26 Abril 2023