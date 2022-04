Watch more News on iWantTFC

MANILA – Dapat pag-aralang mabuti ng pamahalaan ang pagpapatupad ng window hour scheme dahil hindi maayos ang implementasyon nito sa kasalukuyan, ayon sa isang abogado.

Ayon kay Atty. Ariel Inton ng Lawyers for Commuter Safety and Protection, nahihirapan ngayon ang mga commuter dahil sa patakarang ito.

“Magkakalituhan talaga yan kasi wala tayong sapat na pag-aaral dyan. Halimbawa…marami kasi ngayon everyday commuters galing sa probinsya, yung mga karatig probinsya like Bulacan, or even as far as Tarlac. Araw-araw po yan bumibiyahe dahil nandito ang trabaho nila.”

“Yan po ang talagang naaapektuhan kasi they will be forced na mag-transfer, palipat-lipat, kesa naman doon sa dati na diretso sila. Ang maghahari niyan ay mga kolorum. Yan ang magiging sumatotal niyan,” paliwanag niya.

Ayon kay Inton, na dati ring pinuno ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB), dapat ilagay na ang probisyon para sa window hour scheme sa prangkisa ng mga bus oras na mapag-aralang mabuti ang pagpapatupad nito.

“Doon sa prangkisa ng mga buses, tingnan nila mabuti, wala po yan window hour. Kung gusto nila i-implement yan, kinakailangan ilagay nila doon sa prangkisa yan. Maano yan, malalim na pag-aaral, hindi pwedeng basta naisip na, o window hour tayo, ganoon na lang. Hindi po.”

Dagdag pa niya, dapat ring siguruhin ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga commuter sa pagpapatupad ng nasabing polisiya.

“Hindi pwedeng patsi-patsi na, o may libreng sakay naman tayo. Ang mga commuters, mas gusto nila kahit magbayad sila, basta convenient para sa kanila ang biyahe,” aniya.

--TeleRadyo, 26 April 2022