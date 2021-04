255 health workers sa NKTI tinamaan ng COVID-19 sa taong ito

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Umabot na sa 255 health workers sa National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City ang nagpositibo ngayong taon sa COVID-19.

"'Yong 255 na 'yon, ikumpara po natin last year na mga less than 500 lamang in a year. Itong 255 eh wala pang kalahating taon. Doon ho kami worried," ani Dr. Rose Marie Rosete-Liquete sa panayam sa TeleRadyo ngayong Lunes.

"Hindi man sila sabay-sabay, pero nitong Marso at Abril, eh naga-average kami ng 6 to 10 health workers na nagpo-positive," dagdag nito.

Sinabi ni Liquete na naranasan din nila ang COVID-19 surge.

Sa kasalukuyan, may higit 60 pasyente ang NKTI sa emergency room. Ilan sa kanila ay nasa mga tent naghihintay.

"Maraming pasyente ang na-displace from other dialysis centers kasi kapag nag-positive [ay] ayaw na nilang i-accept sa dialysis. 'Yon din ang nakakadagdag sa bilang ng outpatient," ani Liquete.

"Maski na po sabihin na we will add tent, wala rin kaming maibibigay na nurses para magbantay sa mga pasyente. Kaya binibilisan na ma-cohort sila (nurses) para ma-centralize ang management sa paysente," dagdag nito.

Nitong weekend ay nagtayo ng dalawang 10-bed emergency tents sa NKTI ang Philippine Red Cross para sa mga pasyenteng may COVID-19 at kidney problems, ayon kay Sen. Richard Gordon, ang chairman ng nasabing grupo.