MAYNILA — Nito lamang mga nakaraang araw, pumalo sa higit 40 degrees Celsius ang heat index o init factor sa lungsod ng Maynila.

Isa sa pinakaapektado ng tindi ng init ay mga estudyante na nasa loob ng kanilang mga classroom.

Dahil dito, nagpupulong na ang iba’t ibang paaralan sa Maynila upang matugunan ang init ng panahon.

Isa sa kanilang mga diskarte ay ang siguruhing gumagana ang anim na electric fan na standard sa bawat kwarto ng paaralan.

Hinihikayat din nila ang mga mag-aaral na magdala ng tubig at extra t-shirt para may pamalit kung sakaling pagpawisan.

Nakikipag-ugnayan din sila sa Philippine Red Cross para araw-araw ay may tao sa kanilang clinic na pwedeng magbigay ng first aid sa mga estudyante at mga guro na makakaranas ng pagkahilo.

Samantala, ilan naman sa mga naging rekomendasyon nila ay ibalik ang bakasyon sa mga buwan ng Abril hanggang Mayo dahil mas madali anila masolusyunan ang baha kaysa sa tag-init.

Plano rin nila na ibalik sa blended learning ang paraan ng pagtuturo. Tatlong araw na face-to-face classes at dalawang araw naman na offline o online classes.

Pinauubaya ng Department of Education (DepEd) sa mga school head ang alternative delivery mode na naaayon sa kanilang mga sitwasyon ngayong mainit ang panahon.

Sa ngayon, hinihintay na lamang nila ang pinal na abiso mula sa kani-kanilang School Divisions Office.

— TeleRadyo, 25 Abril 2023