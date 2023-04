32 pct. pagtaas ng COVID-19 cases naitala

Watch more on iWantTFC

May nakumpirma nang unang kaso ng omicron subvariant na XBB 1.1.16 ang Department of Health na nasa listahan ng variants under monitoring ng World Health Organization. Samantala, aabot sa 32 porsiyento ang itinaas na kaso ng COVID-19 nitong nakaraang linggo. Nagpa-Patrol, Willard Cheng. TV Patrol, Martes, 25 Abril 2023.