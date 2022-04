Watch more News on iWantTFC

Hinarap nina presidential candidate Ping Lacson at vice presidential candidate Tito Sotto ang mga magsasaka at residente ng Tarlac at Pangasinan. Payag naman ang tambalan na dumalo sa isasagawang panel interview ng Commission on Elections bagaman may kondisyon. Nagpa-Patrol, Zandro Ochona. TV Patrol, Lunes, 25 Abril 2022