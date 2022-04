Higit 900 students sa Bohol sumailalim sa psychological first aid

Watch more News on iWantTFC

Isinailalim sa psychological first aid ang nasa 900 mag-aaral sa Bohol upang maibsan ang nararanasan nilang stress at trauma dala ng COVID-19 pandemic at sunod-sunod na mga bagyo.

Kabilang sa mga binisita ng School Division Office ng Bohol ay ang mga island school sa Inabanga--- isa ito sa mga lubos na nasalanta ng Bagyong Odette noong Disyembre ng nakaraang taon at nakaranas din ng epekto ni Bagyong Agaton ilang linggo lang ang nakalipas.

Ayon kay teacher Brenda Soriso, malaki ang emotional damage ng bagyo na sinabayan pa ng limitasyon sa galaw ng mga bata dahil sa COVID restrictions.

ABS-CBN News, April 25, 2022