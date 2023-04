Pagsuspende ng face-to-face classes dahil sa init, ipinaubaya sa school heads

Watch more on iWantTFC

Hindi kinakaya ng mga estudyante ang matinding alinsangan at init ng panahon sa loob ng classrooms. Kaya ipinauubaya na ng Department of Education sa mga paaralan kung sususpendehin ang face-to-face classes at lilipat muna sa alternative delivery mode dahil sa tindi ng init. Nagpa-Patrol, Reiniel Pawid. TV Patrol, Linggo, 23 Abril 2023