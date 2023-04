DMW, DFA magpapadala ng mga tutulong sa posibleng paglikas ng mga Pinoy sa Sudan

Watch more on iWantTFC

Magpapadala ang Pilipinas ng 2 team mula Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers na tutulong sa Embahada ng Pilipinas sa Cairo, Egypt, na may hurisdiksyon sa mga overseas Filipino worker sa Sudan, para sa posibleng paglikas ng mga Pinoy doon. Nagpa-Patrol, Nico Bagsic. TV Patrol, Linggo, 23 Abril 2023