Hinimok muli ni Sen. Ronald dela Rosa si Negros Oriental 3rd District Rep. Arnolfo Teves Jr. na harapin ang mga kaso at ibunyag ang 2 mataas na opisyal na nais umano siyang ipapatay. Iginiit din ng senador na dapat alisin na sa mga alkalde at gobernador ang kapangyarihang magtalaga ng mga provincial director at chief of police sa kanilang nasasakupan. Nagpa-Patrol, Jeffrey Hernaez. TV Patrol, Linggo, 23 Abril 2023