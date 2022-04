Ilang transport, labor groups inendorso ang Leni-Kiko team

Watch more News on iWantTFC

Inendorso ng mga transport at labor group ang kandidatura ni VIce President Leni Robredo at Sen. Kiko Pangilinan. Dumalo rin ang tandem sa isang prayer vigil ng mga Katoliko at Iftar ng mga Muslim sa lungsod ng Maynila. Nagpa-Patrol, Jervis Manahan. TV Patrol, Biyernes, 22 Abril 2022.