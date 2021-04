‘Pagod na pagod na’: Grupo ng nurses idinadaing kakulangan sa manpower

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Patuloy na kinukulang na ng mga nurse sa mga ospital sa higit isang taong pandemya ng COVID-19 sa Pilipinas, ayon sa isang grupo ng mga nurse.



“Parang nagsisimula ulit tayo sa una nating na-experience na COVID. Ang ating mga nurses talaga pong hindi lang medyo pagod, pero pagod na pagod na po din kasi taon nang nilalabanan ito and still, ‘di pa bumababa ang kaso natin at mukhang name-mainntain siya doon sa 10,000 and more at nakakaalarma po 'yan at nakakatakot talaga,” pahayag ni Melbert Reyes, presidente ng Philippine Nurses Association (PNA).

Sa panayam sa TeleRadyo Huwebes ng umaga, sinabi ni Reyes na ikinalulungkot din nila na hindi pa rin natutupad ng gobyerno ang mga ipinangako nito sa kanila sa ilalim ng Bayanihan Act.

“It seems marami pa tayong hospitals na hindi nakakatanggap ng special risk allowance, mga hazard pay na talaga namang inaasahan ng ating mga health workers kasi hindi naman lingid sa kaalaman ng karamihan na hindi po ganun kalaki ang sweldo ng ating nurses dito sa Pilipinas,” sabi ni Reyes.

Base sa datos ng Department of Health, nakapagtala ng 962,307 kabuuang kaso ng COVID-19 ng Pilpinas nitong Miyerkoles, kabilang na dito ang 116,434 na active infections.

“Ngayon po talagang kulang na kulang mga nurses sa hospital. Kasabay po niyan ang ating mga nurses nagpo-positive sa COVID. They have to undergo quarantine, kailangan nilang magpahinga. Ang tendency, lalong bumibigat ang trabaho ng mga naiiwan sa hospital kasi kulang po ang ating mga nurses. Pagka naubos ang manpower sino po ang mag-aalaga sa ating mga pasyente?” sabi niya.

Nasa higit 3,000 na umano ang bilang ng mga nurse na nagkakasakit na COVID-19.

“Dapat isipin ng gobyerno natin na 'yun pong nararanasan ng mga health care workers natin, mga nurses natin ay may implication sa safety ng pasyente— 'yung kakulangan sa manpower, kapaguran ng health care workers—ang lahat po n'yan, at the end of the day, 'yung pasyente po natin ang magsa-suffer, 'yung safety ng pasyente 'yun po ang dapat nating i-consider kaya kilangan po siyang ma-address,” dagdag niya.

- TeleRadyo 22 Abril 2021