Mga sundalo nagbigay ng mga gulay sa Maginhawa community pantry

Mas dumami pa ang nagbibigay ng donasyon sa mga community pantry matapos itong i-red tag ng awtoridad.

Tila bilang pagpapakita naman ng goodwill, nagbigay ng suplay ng gulay ang militar sa Maginhawa Community Pantry sa Quezon City, ang orihinal na pantry na nag-umpisa ng marami pang kaparehas na inisyatibo sa iba't ibang bahagi ng bansa.

Nasa 20 sako ng iba’t ibang gulay ang dinala ng Media and Civil Affairs Group ng Armed Forces of the Philippines.

Ayon kay Maj. Louzel Lara, ang group commander, nakikiisa sila sa bayanihan.

“Na-inspire po kami sa mga nangyayaring community pantries kaya po lahat ng mga donor namin we pulled it out and iikot kami sa iba’t ibang pantries po ngayon around Quezon City,” ayon kay Lara.

“In time of pandemic naman, whatever is our opinion, we may have different opinions but ang nananaig is isang Pilipino tayo so dapat nagtutulungan tayong lahat,” sabi ni Lara.

Bukod sa Maginhawa Community Pantry, magbibigay din ng gulay ang mga sundalo sa 9 na iba pang community pantry.

- TeleRadyo 22 Abril 2021