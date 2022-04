MMDA pinanindigan ang 'window hours' scheme sa provincial buses

Watch more News on iWantTFC

Nanindigan ang Metropolitan Manila Development Authority sa ipinatupad nilang 10 p.m. to 5 a.m. na window hours para sa pagbiyahe ng provincial buses sa Metro Manila. May solusyon na rin ang ahensiya para hindi maulit ang eksenang sandamakmak na stranded na pasahero ang makikita sa mga bus terminal. Nagpa-Patrol, Doris Bigornia. TV Patrol, Huwebes, 21 Abril 2022