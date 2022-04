Ilang pasahero nainis sa 'window hours' scheme sa provincial buses

Watch more News on iWantTFC

May mga nalilito pa ring pasahero kung saang terminal ng provincial buses sasakay paluwas ng Maynila matapos ipatupad ang window hours scheme. Dahil dito, nagpatupad muna ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng libreng sakay sa North Luzon Express Terminal (NLET) papuntang Cubao at PITX. Nagpa-Patrol, Jacque Manabat. TV Patrol, Huwebes, 21 Abril 2022