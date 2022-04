Watch more News on iWantTFC

May 12 bayan sa Maguindanao at ilan pang lugar sa Lanao del Sur at Basilan ang puwedeng isailalim sa Comelec control kung hindi aayos ang peace and order situation doon, ayon kay Comelec Chairman Saidamen Pangarungan. Nagpa-Patrol, RG Cruz. TV Patrol, Huwebes, 21 Abril 2022