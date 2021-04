Mga pulis, nagsagawa ng feeding program sa Paco, Maynila

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Sinagot ng mga pulis ng Paz Police Community Precinct sa Maynila ang almusal ng mga residente ng Paco ngayong Miyerkoles ng umaga.

Isang feeding program ang isinagawa para sa mga nangangailangan sa lugar lalo na’t nasa ilalim pa ng modified enhanced community quarantine pa ang Metro Manila.

Ayon sa pulisya, marami aniyang mga kapos-palad sa kanilang nasasakupan kaya naisip nilang magbigay ng tulong lalo’t marami ang inspired sa pagkakawanggawa dahil sa community pantry na nagsimula sa Quezon City.

Lugaw at tinapay ang inihanda at pinagsaluhan ng mga maagang pumila para makakuha ng libreng pagkain. Nasa 500 indibidwal ang target nilang pagsilbihan sa aktibidad at marami rin ang pumunta sa PCP kaya mahigpit ang kanilang pagpapatupad ng minimum health protocols.

Nagpapasalamat naman ang mga taga Paco sa inisyatibong ito ng kapulisan

- TeleRadyo 21 Abril 2021