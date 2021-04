Baclaran Church, nagtayo na rin ng community pantry

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Pinilahan ng mga deboto at ilang mga nangangailangan ang bagong tayo na community pantry sa loob ng Divine Mercy Shrine sa Baclaran Church.

Ipinuwesto ito sa loob ng compound para makontrol ang pagpila ng mga tao at masiguro ang physical distancing.

Ngayong Miyerkoles sinimulan ang community pantry na napagkasunduan ng ilang mga taga Baclaran community para makatugon sa pangangailangan ng mga tao.

Naglatag ang simbahan ng mga bigas at ilang pagkain. Pero may nag ambag din na iba tulad ng itlog at gulay. Malaki ang pasasalamat ng ilang tumanggap ng tulong sa komunidad dahil may makakain na sila para sa araw na ito.

Ayon kay Fr. Victorino Cueto, rector ng simbahan, patunay ang community pantry na sa panahon ng pandemya hindi makaka-survive ang tao ng sarili lamang.

“Ang pagtulong sa kapwa ay hindi isang krimen. Ang pagtulong sa kapwa ay bukal na itinuturo sa atin lalo na ng ating pananampalataya. Ito ay isang konkretong pagpapahayag na tayo din ay nagiging tinapay ng buhay para sa nagugutom nating kapatid,” ayon kay Cueto.

- TeleRadyo 21 Abril 2021