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Paglalagay sa Negros Oriental sa military control, inilutang ni Padilla

ABS-CBN News

Posted at Apr 20 2023 07:58 PM

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Binuksan ni Sen. Robin Padilla ang posibilidad na isailalim muna sa military control ang Negros Oriental matapos mabunyag na mistulang balot ang lalawigan ng karahasan. Kasabay nito ang rekomendasyon ni Sen. Francis Tolentino na ipagpaliban din muna ang barangay at Sangguniang Kabataan elections doon na nakatakda sa Oktubre. Nagpa-Patrol, Sherrie Ann Torres. TV Patrol, Huwebes, 20 Abril 2023

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