Paglalagay sa Negros Oriental sa military control, inilutang ni Padilla
ABS-CBN News
Posted at Apr 20 2023 07:58 PM
PatrolPH, Tagalog news, TV Patrol, Negros Oriental
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