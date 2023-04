Watch more on iWantTFC

MAYNILA – Higit 200 mamamayan ng Oriental Mindoro ang nagpakita ng sintomas ng mga sakit na posibleng konektado sa oil spill, ayon sa isang doktor ngayong Huwebes.

Ayon kay Oriental Mindoro Provincial Health Officer Dr. Cielo Ante, 212 na sa kanilang mga residente ang nagpakita ng oil spill-related na sintomas.

Sa bilang na ito, 211 na ang gumaling habang isa na lang ang binabantayan pa ng mga doktor.

Ayon kay Ante sa panayam sa kaniya sa TeleRadyo, karamihan sa mga kaso ay nagkasakit nang unang mangyari ang oil spill sa lalawigan.

“Ang nakakatuwa, sa araw na ‘to ay wala talagang case na oil-spill related na illness,” sabi niya.

Patuloy na pinaalalahanan ng doktor ang publiko tungkol sa masasamang epekto ng oil spill sa kalusugan ng tao.

“Ang exposure to water contaminants…may cause various skin diseases such as rashes and blisters. Oils and grease may also result in aspiration leading to respiratory diseases, while ingestion o yung pag-inom, pwedeng mag-cause ng gastrointestinal irritations and pwede mag-manifest acutely as sintomas tulad ng pagsakit ng tiyan, pagsusuka, pagtatae,” ani Ante.

Members of Bantag Dagat clean up the shore affected by an oil spill in Barangay Tagumpay, Pola, Oriental Mindoro on March 2,2023. Oil spill stranding have been observed in five barangays of Pola-Tagumpay, Misong, Buhay na Tubig, Bacawan and Calima, days after MT PRINCESS EMPRESS sank in the vicinity waters off Balingawan Point, Naujan, Oriental Mindoro on Februray 28, carrying 800,000 liters of industrial oil. Russel Tan, Pola Oriental Mindoro Official Page.

Pinayuhan ng opisyal ang publiko na patuloy na sundin ang mga utos ng Department of Health at iba pag ahensya ng gobyerno tungkol sa pag-iwas sa oil spill.

Hinikayat din niya ang mga lokal na pamahalaan na pag-ibayuhin ang pagpapalakas sa iba pang tourist destination sa kanilang lugar bukod pa sa dagat.

“Alam kong mahirap, isang hamon, lalo na sa mga lugar na nabubuhay sa turismo at mga livelihood na may kinalaman sa dagat. Ngunit kailangan lamang natin hintayin ang mga susunod na resulta, at siguro ito’y pagkakataon para pasikatin natin ang ating lalawigan sa kanyang iba’t ibang ganda.”

“Hindi lamang naman po dagat, marami tayong mga ilog, marami tayong mga falls, marami po tayonng mga resorst na magaganda na may swimming pool, at kialalanin ang ating lalawigan dito bilang isang lalawigan na may responsableng turismo,” aniya.

--TeleRadyo, 20 April 2023