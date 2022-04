Watch more News on iWantTFC

MAYNILA – Ipinangako ng isang magbubukas na steakhouse sa Quezon City na bahagi ng kanilang kikitain sa Sabado ay mapupunta sa mga nasalanta ng bagyong Agaton.

Hindi na bago para sa naturang restaurant ang tumulong. Taong 2020 nang magbigay ito ng libreng meal packs sa mga medical frontliner sa iba’t ibang ospital sa Maynila.

Kaya naman sa opening ng kanilang ika-anim na branch sa North Edsa ito’y kanila umanong i-aalay sa mga naapektohan ng Agaton.

"Batid natin ang hirap at pighati ng mga kababayan natin na apektado ng bagyong Agaton kaya kahit sa munting tulong ay maibsan natin ang bigat ng kanilang dinaranas. Mag-o-open ito ng 10am and 'yun na ang start ng masarap at makabuluhang dining experience. Lagi nating tandaan, blessings multiply when divided," saad ng Scorched Smokehouse management.

Samantala, kusang kinaltasan ng grupo ng mga engineer sa Laguna ang kanilang mga sahod upang makatulong sa ilang survivors ng Agaton sa bayan ng Baybay, Leyte.

Nagsimula ang ambagan ng grupo nang maisipan ni Carmina Morales na tulungan ang isa niyang kaibigang nagtamo ng malubhang sugat sa ulo at katawan.

"Nakita ko po naka-survive siya. Need niya po ng help, naisip ko parang ang liit naman nitong ibibigay ko, baka pwede pa ako makalikom ng mas malaki or makahingi sa mga ka-work ko," ani Morales.

Agad naipadala nina Morales ang tulong na ayaw na nilang banggitin ang halaga. Mas importante raw na makadurugtong ito sa buhay ng survivors na kasalukuyang nagpapagaling sa ospital.

Dahil nga may iba pang kakilala at kaibigan si Morales na hinahanap pa ngayon sa pinangyarihan ng landslide at ang iba naman ay namatayan, patuloy umano ang kanilang fund raising para makatulong.

Upang mas maraming Agaton survivor ang kanilang mahatiran ng tulong pinansyal, sinuportahan din ni Morales ang "dessert for a cause" ng isa pang kaibigan kung saan lahat nang kikitain ng kaniyang negosyo ay ipadadala rin nila sa iba pang apektado ng bagyo.

Sa latest report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC), umabot sa 172 ang bilang ng mga nasawi sa pananalasa ng Agaton, habang mahigit sa 2 milyong katao ang naapektuhan dahil sa mga landslide at baha.

Nasa 156 sa mga binawian ng buhay ay mula sa Eastern Visayas habang 11 ay mula Western Visayas, tatlo sa Davao Region, at dalawa mula sa Central Visayas.

Walo naman ang sugatan mula sa Soccsksargen, Northern Mindanao, Central Visayas at Davao Region, habang 110 pa ang nawawala. – Ulat ni Reiniel Pawid, ABS-CBN News