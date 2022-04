Watch more News on iWantTFC

MAYNILA – Kahon-kahon ng umano'y smuggled carrots ang kinumpiska sa night market ng Divisoria, sa lungsod na ito Martes ng gabi.

Abot sa 100 kilo ang nasabat na carrot ng mga tauhan ng Bureau of Customs at Department of Agriculture sa pag-iikot nila sa naturang palengke.

Maliban sa Divisoria, ininspeksyon din ng BOC at DA ang Balintawak market kung saan ikinatuwa nila na walang nakalusot na smuggled vegetables.

Ayon sa mga opisyal, ang mga ipinuslit na gulay ay maaaring magdulot ng masamang epekto sa kalusugan ng mga mamimili.

Dahil hindi dumaan ang gulay sa tamang proseso, posibleng ginamitan ng insecticide ang mga ito na may mataas na hazardous content

Maliban sa banta sa kalusugan, pinaliwanag ng DA na malaki ang epekto ng mga smuggled na gulay sa mga magsasaka dahil hindi makasabay ang mga magsasaka sa presyo ng mga imported na gulay na mas murang nabibili sa mga palengke. – Ulat ni Anna Cerezo, ABS-CBN News