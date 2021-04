Kontrata ng mga OFW papuntang Hong Kong, di apektado ng flight suspension

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Naniniwala ang isang grupo ng Filipino recruiters sa Hong Kong na hindi makakaapekto sa mga trabaho ng mga overseas Filipino worker ang pagpataw ng dalawang linggong suspensiyon ng flights mula sa Pilipinas.

“Hindi naman po kami nangangamba na maka-cancel ang mga kontrata. Kung sakali po namang mag-expire ang visa, i-aapply lang po naman ng mga employer 'yan sa Hong Kong na i-renew ang mga visa,” pahayag ni Alfredo Palmiery, presidente ng Society of Hong Kong Accredited Recruiters of the Philippines (SHARP).

Ipinag-utos ng Hong Kong government ang pagsuspende ng flights sa Pilipinas, India at Pakistan mula Abril 20 hanggang Mayo 4 matapos ma-detect ang N501Y mutant COVID-19 strain sa unang pagkakataon sa Asian financial hub.

“Talaga pong maaantala ang pag-alis ng ating mga OFW papuntang Hong Kong. 'Yan po naman ay dalawang linggo lang na naka-order ng Hong Kong—April 20 to May 4. Baka sakali namang ma-lift pagdating ng May 5,” sabi ni Palmiery sa panayam sa TeleRadyo, Martes ng umaga.

Problema lang aniya nila ay ang rekisito na magpakita ng negative RT-PCR result 72-hours bago ang takdang flight.



“Yun iba dyan na nakunan kahapon o makalawa ay hindi na po makaalis. So kukuha na naman po ulit ng bago 'yan,” sabi niya.

Pero ayon naman kay Administrator Bernard Olalia ng Philippine Overseas Employment Administration, hihilingin nila sa mga employer ng mga OFW sa Hong Kong na kung maari ay saluhin muli nila ang gastos sa pagkuha ng panibagong RT-PCR test.

"Ipapakiusap na lang natin sa mga Hong Kong employers kasi po sila ang sumasagot n'yan. Wala naman pong sinasagot ang mga OFWs, lalong-lalo na pagka-domestic workers. Sabihin na lang natin sa kanila, sa muling pagbubukas, sila na lang ulit ang magbayad noong tinatawag na negative COVID test po," sabi ni Olalia.

Maliban aniya sa bansang Hong Kong, kasalukuyan naman sarado ang bansang Japan kung saan marami ring idene-deploy na mga OFW ang Pilipinas.

"Kasalukuyan pong sarado ang kanilang borders dahil po sa pandemya. Ganun din po ang bansang South Korea. Ang kagandahan lang po nito, naglabas ng anunsiyo ang South Korea na dahil sa pagsarado ng kanilang border ay ini-extend yung time kung hanggang kailan ka pwedeng manatili doon, ang ating mga OFW, na nag-expire na yung kanilang employment contract. Binigyan sila ng extension at kagandahan po nung makakapagtrabaho pa sila ng isang taon," dagdag niya.

- TeleRadyo 20 Abril 2021