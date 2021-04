Abiso sa publiko: Gat Andres Bonifacio Hospital sumailalim sa disinfection kontra COVID

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Pansamantalang lilimitahan muna ang pagtanggap ng mga pasyente sa Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center sa Tondo, Maynila.

Magsasagawa ng terminal cleaning at disinfection para sa kaligtasan ng mga pasyente at frontliners na nagtatrabaho sa ospital.

Una nang isinara nitong Lunes ang operating room complex kasama ang high risk unit at newborn intensive care unit. Mananatili itong nakasara ngayong Martes at muling bubuksan ng Miyerkoles ng alas-8 ng umaga.

Lilimitahan rin ang pagtanggap ng mga pasyente sa emergency room mula alas-8 ng umaga ng Martes. Tanging emergency cases lang kaya nilang tulungan habang isasagawa ang disinfection at inaabisuhan na ang publiko na pumunta muna sa ibang district hospitals sa Maynila kung kailangan.

Sa Huwebes ng umaga inaasahang muling magbubukas ang emergency room ng ospital.

Sa mga nais na magpakonsulta, maaaring online naman ito gawin sa pamamagitan ng pagme-message sa Facebook account ng Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center.

Bago pa man limitahan ang pagtanggap ng pasyente dahil sa disinfection punuan na rin ang kanilang isolation area para sa COVID patients at may iba pang pasyente na may iba pang sakit na nagpapakonsulta sa ospital kaya mahalaga ang ginagawang disinfection para sa kapakanan ng lahat.

- TeleRadyo 20 Abril 2021