Puerto Galera mayor: Linawin ng DOH at DENR ang mga lugar na bagsak ang kalidad ng tubig

Humihingi ng paglilinaw si Puerto Galera Mayor Rocky Ilagan sa Department of Health at Department of Environment and Natural Resources tungkol sa report na bagsak ang kalidad ng tubig sa 26 na lugar sa kanilang munisipalidad. Gusto ring matiyak ng alkalde kung galing sa lumubog na MT Princess Empress ang langis at grasa na nakakaapekto sa kanilang dagat. Nagpa-Patrol, Dennis Datu. TV Patrol, Miyerkoles, 19 Abril 2023