Pagpili ng mga dagdag na EDCA site, idinepensa sa Senado

Watch more on iWantTFC

Idinepensa sa Senado ng mataas na opisyal ng Department of National Defense at Department of Foreign Affairs ang mga dagdag na Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) sites sa bansa. Kinuwestiyon ng ilang senador ang naging basehan sa pagpili ng lokasyon para sa mga bagong EDCA site. Nagpa-Patrol, Bianca Dava. TV Patrol, Miyerkoles, 19 Abril 2023