Mga kontribusyon ni PH Ambassador to China Chito Sta. Romana kinilala

Nagluluksa ang Department of Foreign Affairs, pamilya, at kaibigan sa biglaang pagpanaw ni Philippine Ambassador to China Chito Sta. Romana sa edad na 74. Kinilala naman ang kontribusyon ni Sta. Romana sa pagpapabuti ng relasyon ng Pilipinas at China. Nagpa-Patrol, Willard Cheng. TV Patrol, Martes, 19 Abril 2022