MANILA – Patuloy na tumataas ang bilang ng mga kaso ng dengue sa lungsod ng Zamboanga, ayon sa health officer nito ngayong Martes.

“Last week kasi, we have recorded sa isang week na 155 cases. So since last week, meron tayong additional na 96… So our total case now is 1,135, from our previous. Yung nakapanayam ko po kayo, that’s 1,039,” ani Dr. Dulce Amor Miravite.

Matatandaang nagdeklara ng ng dengue outbreak ang lungsod nitong nakaraang linggo matapos sumipa ang bilang ng mga kaso ng dengue sa lugar.

Ayon pa kay Miravite, umakyat na sa 14 ang bilang ng mga namatay sa dengue sa kanilang lugar.

Sabi ng doktor, patuloy ang kanilang pagsasagawa ng 4S para malabanan ang pagkalat ng dengue:

Search and destroy mosquito-breeding sites

Self-protection measures

Seek early consultation of symptoms

Support spraying/fogging to prevent further outbreaks

Aniya, araw-araw na rin nilang ginagawa ang search-and-destroy dahil na rin sa araw-araw na pag-ulan sa lalawigan.

--TeleRadyo, 19 April 2022