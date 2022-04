Bahagi ng commercial building sa Makati nasunog

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA – Nasunog ang bahagi ng isang gusali sa business district sa Makati City, Martes ng hatinggabi.

Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa ika-8 palapag ng Development Bank of the Philippines bandang 12:11 a.m.

Umakyat sa ika-2 alarma ang sunog bago ito naagapan dalawang minuto pasado alas-2 ng umaga.

Ayon sa BFP, bahagi lang ng ika-8 palapag ang linamon ng apoy. Naagapan ito agad kaya hindi naman nadamay ang ibang bahagi ng building na may 14 na palapag.

Wala naman naiulat na nasaktan sa insidente.

Maliban daw sa mga guard, walang empleyado sa lugar ng mga oras na iyon.

Kasalukuyan pang inaalam ng BFP ang sanhi nito at kung magkano ang halaga nang natupok. — Ulat ni Anna Cerezo, ABS-CBN News