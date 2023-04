Mga Pinoy sa Sudan, humihingi ng tulong sa pamahalaan

Watch more on iWantTFC

MAYNILA – Humihingi na ng tulong ang ilang Pilipino sa Sudan kasunod ng paglala ng gulo na nangyayari doon.

Nasa 200 na ang patay habang 1,800 na ang sugatan dahil sa sigalot sa pagitan ng hepe ng Sudan Army na si Abdel Fattah al-Burhan at ang kanyang deputy na si Mohamed Hamdan Daglo.

Ayon sa Pilipinang si alyas “Brenda,” dama ang kaguluhan sa kabisera ng Sudan na Khartoum.

“Ito po kasing bahay na tinitirahan namin, medyo sentro po at malapit po sa kaguluhan. Kaya pagka po may bombing sumasabog, pakiramdam po namin nayayanig din po itong building na tinitirahan namin kaya yun po yung kinakatakot namin.”

“At minsan po yung kababayan ko po na nakatira po dito sa 4th floor is natamaan po yung bintana nila ng in fact ng dumaan na bomba so nalaglag po yung salamin ng bintana,” kuwento niya.

“Kaya medyo doon po is nanerbiyos na kami kasi paano po itong building na tiniriahan po namin ay malagpakan po ng bomba at magkamali na hulog yung jetline na nagpapasabog po ng bomba?” aniya.

Ayon kay Brenda, nasa isang ligtas na lugar na siya ngayon.

“Pagka po putukan na at bakbakan na, dito na kami nagco-cover po, nakayuko po kami, mga nakadapa at yun po, dasal na lang po ang inaasahan namin na si Lord na lang po ang bahala sa amin, Siya po ang kaligtasan namin.”

Ayon kay Department of Foreign Affairs (DFA) Undersecretary for Migrant Workers Affairs Eduardo de Vega, may 178 nang Pilipino sa Sudan ang tumawag sa kanila para humingi ng tulong, at hindi bababa sa 60 dito ang gusto nang umuwi, aniya.

“Nakikipag-usap yung ating embahada doon sa IOM, International Organization on Migration officials sa Khartoum, kasi usually IOM sila yung inaasahan para gumawa ng rescue operations or special repatriation para sa mga foreign citizens,” sabi ni De Vega.

Dagdag pa ng opisyal, sinisikap ng embahada na makahanap ng paraan para mailikas ang mga Pilipino doon.

“Yung ating embahada, nananawagan sa mga Pilipinong tawagan sila parati para mabalita kung anong kalagayan nila para, sine-setup ng embassy ngayon yung mga rescue missions. Ang problema lang kasi, hindi ngayon operational yung airport so papaano makakaalis?”

Inaanyayahan ni De Vega ang mga Pilipinong nangangailangan ng tulong sa Sudan na tawagan ang embahada ng Pilipinas sa Cairo, Egypt sa +201227436472 sa WhatsApp.

--TeleRadyo, 18 April 2023