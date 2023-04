Dating DFA Secretary Albert del Rosario pumanaw na

Watch more on iWantTFC

Pumanaw na si dating Foreign Affairs Secretary Albert del Rosario sa edad na 83. Mahalaga ang papel ni Del Rosario sa pagsampa at pagkapanalo ng maritime case ng Pilipinas laban sa Tsina sa International Arbitration Court kaugnay sa Scarborough Shoal at West Philippine Sea. Respetado rin siya sa larangan ng diplomasiya at negosyo. Nagpa-Patrol, Katrina Domingo. TV Patrol, Martes, 18 Abril 2023