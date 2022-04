Watch more News on iWantTFC

Sa tulong ng CCTV nadakip ng mga kawani ng QCPD Station 2 ang isang snatcher na nambibiktima umano sa Maynila at Quezon City.

Natunton ng otoridad ang suspek matapos na mabusising sinundan ng mga operatiba ang bawat anggulo ng CCTV kung saan nakunan ang suspek matapos siyang magsagawa ng krimen.

Agad na nahuli ng mga tauhan ng QCPD Station 2 ang notoryus na snatcher na si Alyas Elmer matapos siyang mambiktima sa bahagi ng Del Monte Ave noong nakaraang linggo.

Nahagip kasi siya ng CCTV matapos na mang snatch ng bag ng isang nurse sa lugar. Agad na nagsumbong ang biktima sa pulisya at sa follow up at hot pursuit operation sa loob lang isang oras natunton ang kinaroroonan ng suspek.

Narekober sa hideout ng suspek ang mga gamit ng biktima - kabilang na ang wallet at mga ID.

Kasong robbery snatching, direct assault at attempted homicide ang kasong isasampa laban sa suspek.



ABS-CBN News, April 18, 2022