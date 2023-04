Periodic medical exam di na kailangan sa may driver's license na 5 at 10 taon

Watch more on iWantTFC

Magandang balita para sa mga motorista na may driver's license na valid sa loob ng 5 at 10 taon. Hindi na kailangang bumalik sa Land Transportation Office para sumailalim sa periodic medical exam. Ayon sa LTO, lumabas kasi sa pag-aaral na walang kaugnayan ang mga aksidente sa kalsada sa hindi pagsailalim sa medical exam. Pabor dito ang ilang motorista dahil makakabawas umano sa gastos at abala. Nagpa-Patrol, Jeffrey Hernaez. TV Patrol, Lunes, 17 Abril 2023