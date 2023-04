Watch more on iWantTFC

Muling magiging maalinsangan ang panahon sa malaking bahagi ng bansa, Lunes, ngayong nakaalis na sa bansa ang tropical depression Amang, ayon sa PAGASA.

Sa panayam ng TeleRadyo, sinabi ni weather forecaster Dan Villamil na patuloy ang pag-iral ng easterlies, o mainit na hangin, galing sa Karagatang Pasipiko sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao.

Inaasahan rin na sa loob ng 24 oras ay makakaranas ang buong bansa ng maaliwalas na panahon.

“Sa kasalukuyan, wala pa rin tayong binabantayang low pressure area o sama ng panahon na maaaring makaapekto sa ating bansa sa mga susunod na araw,” dagdag pa niya.

Ayon sa PAGASA, may tiyansa pa rin ng mga pulu-pulong pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat na dulot ng localized thunderstorms sa hapon at gabi.

Payo ni Villamil, mainam na magdala ang publiko ng payong kapag lalabas ng bahay ngayong tag-init.

"Magdala na po tayo ng panangga sa mainit na araw, panangga na rin yan sa mga posibleng ulan na dulot ng localized thunderstorms lalo na sa hapon at gabi," aniya.

— TeleRadyo, 17 Abril 2023