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Binatilyong papasok sa trabaho, patay matapos mabangga ng kotse ang bisikleta

Anna Cerezo, ABS-CBN News

Posted at Apr 17 2023 06:56 AM

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Ayon sa ama ni John Paul Jaurige, nangako pa ang 18-anyos na binatilyo sa kaniyang ina na uuwi siya sa bahay nila sa lungsod ng Maynila matapos makapag-ipon ng pera.

Hindi nila akalain na ito ang magiging dahilan upang hindi na makabalik pa ang anak. 

Nabangga kasi sa bahagi ng ML Quezon Extension corner Maia Alta Road sa Barangay Dalig, Antipolo City, si Jaurige habang papunta sana sa tindahan na pinapasukan para mag-extra shift. 

Ayon kay Jerome Cabural, malapit na kaibigan ni Jaurige, sinamahan niya ang biktima papunta sa tindahan pasado hatinggabi noong Abril 16. 

Paliko na aniya sila sa ML Quezon extension nang banggain umano si Jaurige ng humaharurot na puting sedan. 

Tinangka pa umano ng drayber na tumakas ngunit nahabol at naharang ito sa tulong ng mga motorcycle rider. 

Nagtamo naman ng sugat sa kaliwang bahagi ng ulo si Jaurige matapos tumama sa windshield ng sasakyan. Nadala pa ito sa pagamutan pero agad din binawian ng buhay. 

Giit ng pamilya Jaurige, desidido sila na ipakulong ang drayber. 

Ibinahagi naman ng ama ng biktima na masipag at mabait na anak. Ito na aniya ang tumutulong sa kanila simula nang ma-stroke siya at tumigil sa trabaho.

Iginiit naman ng grupong Alt mobility Ph, panahon nang magkaroon ang pamahalaan ng mga konkretong programa upang masiguro na magiging ligtas ang mga nagbibisikleta sa mga lansangan. 

Sinusubukan pa ng ABS-CBN News na kuhanin ang panig ng driver na nasa kustodiya na ng Antipolo City police. 

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Read More:  Antipolo   bike   bisikleta   traffic accident   commute  