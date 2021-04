Tsansang makuha ang COVID-19 sa mga surface mababa, ayon sa CDC; DOH may paalala

Watch more in iWantTFC

Mababa ang posibilidad na makuha ang coronavirus disease (COVID-19) mula sa mga surface o mga ibabaw ng bagay, ayon sa Centers for Disease Control and Prevention ng Estados Unidos. Pero paalala ng Department of Health, hindi ito dahilan para bawasan ang pag-iingat. Nagpa-Patrol, Isay Reyes TV Patrol, Sabado, 17 Abril 2021