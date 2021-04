Restaurant na pag-aari ng barangay chairman pinagbabato sa Bulacan

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Basag ang mga salamin ng isang restaurant sa San Jose Del Monte, Bulacan matapos pagbabatuhin, Biyernes ng gabi.

Nagkalat ang bubog sa harap ng restaurant na pagmamay-ari ng kapitan ng barangay Muzon na si Mar Gatchalian.

May van umanong dumaan na may sakay na mga lalaki na may dalang baril. Pinagbabato umano nila ang restaurant at umalis agad.

Hindi namukhaan ang mga suspek. Wala ding nasaktan sa insidente. Pero takot ngayon ang nararamdaman ni Gatchalian lalo't pamilya niya ang mismong nagma-manage at pumapasok sa restaurant.

Wala pang eksaktong motibong maisip si Gatchalian kung bakit pinagbabato ang kaniyang restaurant pero posible umanong may kinalaman sa pulitika.

Naniniwala naman siya na wala itong koneksiyon sa naging viral na video ukol sa lugaw kung saan isa sa mga tanod niya ang sangkot.

Patuloy na nagsasagawa ng imbestigasyon ang pulisya sa insidente at nag-anunsiyo na ang restaurant na sarado sila ngayong Sabado hanggang sa mga susunod na araw.

- TeleRadyo 17 Abril 2021