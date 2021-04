Environmental group: Pilipinas at pag-iisip ng mga lider ng bansa, tila nasakop na ng China

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Mas masahol pa sa pagsakop sa isang bansa ang pagkalat ng Chinese vessels sa West Philippine Sea. Ito ang giniit ng isang environmental organization sa harap ng kawalan ng aksiyon ng gobyerno tungkol dito.

“Worse than actual invasion sa bansa dahil ini-invade nila ang ating mga resources. Second, yung parang leadership ng ating government na-invade din nila. Itong isyu na ito matagal nang lumabalas, wala pong aksiyon ang gobyerno kaya meron naman tayong basehan, nanalo tayo sa Hague ruling na atin talaga yun," pahayag ni Villardo Abuene, presidente ng Homonhon Environmental Rescue Organization.

"Dapat may aksiyon ang ating gobyerno. But then, parang yung kanilang mentality, yung kanilang pag-iisip, na-invade na rin ng China."

Sa TeleRadyo, sinabi ni Abuene na apektado na rin ang kabuhayan ng mga mangingisda sa West Philippine Sea dahil inuubos na ng China ang mga isdang dapat sana ay sa mga Pilipino.

Sa pagtaya nila, ang maliliit na mangingisda ay kayang kumuha ng 50 hanggang 100 kilo ng isda kada araw. Maliit aniya ito sa kakayahan ng Chinese vessels na may sophisticated fishing gear at equipment.



“How much more sa isang araw ang mahuhuli nila, na yung mga isda na yun ay para sa mga Pilipino talaga dahil nasasakop yun ng exclusive economic zone. Sa Pilipinas ang karagatan na yan tapos kinukuha nila dapat mapupunta yan sa Pilipinong mangingisda. Nauubos nila, yung Pilipino ngayon ang maghihirap. Ang mga mangingisda natin masyadong apektado po,” sabi niya.



- TeleRadyo 17 Abril 2021