Bantag, iba pang akusado sa Percy Lapid case maituturing na 'fugitives': PNP

Itinuturing ng Philippine National Police na pugante sina dating Bureau of Corrections chief Gerald Bantag at iba pang akusado sa pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapid at umano'y middleman na si Jun Villamor. Tuloy naman ang paghahanap ng mga awtoridad sa kanila sa iba-ibang bahagi ng bansa. Nagpa-Patrol, Jeffrey Hernaez. TV Patrol, Linggo, 16 Abril 2023