Pinsala ng Mindoro oil spill posibleng pumalo ng P1 bilyon

Watch more on iWantTFC

Posibleng umabot sa P1 bilyon ang halaga ng pinsala sa kabuhayan at mga kagamitan ng oil spill sa Mindoro, ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nag-inspeksyon naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinagawang paglilinis ng oil spill. Nagpa-Patrol, Katrina Domingo. TV Patrol, Sabado, 15 Abril 2023.