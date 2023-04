Watch more on iWantTFC

Nagkaisa ang Department of National Defense, ilang eksperto at mambabatas na isang pagbabanta ang pahayag ni Chinese ambassador Huang Xilian kaugnay sa posibleng sapitin ng mg overseas Filipino worker sa Taiwan dahil sa itatayong pasilidad sa mga kampo ng Armed Forces of the Philippines sa ilalim ng EDCA. Nagpa-Patrol, Jose Carretero. TV Patrol, Sabado, 15 Abril 2023.