WATCH: P15M halaga ng marijuana, sinunog sa Kalinga

MAYNILA - Aabot sa P15 milyong halaga ng fully grown marijuana plants ang binunot at sinunog sa Kalinga nitong umaga ng Biyernes Santo.

Dalawang site sa Barangay Butbut Proper at Barangay Loccong, Tinglayan, Kalinga ang pinuntahan ng Special Operations Unit Cordilleras ng Philippine National Police Drug Enforcement Group.

Sinunog at binunot sa unang site na may lawak na 1,000 sqm ang 10,000 piraso ng marijuana na may halagang P2 milyon, habang 65,000 piraso na may halagang P13 milyon sa ikalawang site na may lawak na 6,500 sqm.

Walang nahuling cultivator sa nasabing operasyon.

--Ulat ni Gracie Rutao